Lezama errendimendu zentro gisa aztergai, igandeko "Helmuga" saioan

Lezama, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Lezaman izango dira "Helmuga" saioan
EITB

Lezamara bisita egingo dute Igandeko "Helmuga" saioan. Eneko Boveda Lezamako instalazioen zuzendaria ez ezik, Mikel Gonzalez Athleticen futbol zuzendaria ere elkarrizketatuko dute. Saioa igandean emango dute, ETB1en, 11:30etik aurrera.

"Helmuga"

