Lezama errendimendu zentro gisa aztergai, igandeko "Helmuga" saioan
Lezamara bisita egingo dute Igandeko "Helmuga" saioan. Eneko Boveda Lezamako instalazioen zuzendaria ez ezik, Mikel Gonzalez Athleticen futbol zuzendaria ere elkarrizketatuko dute. Saioa igandean emango dute, ETB1en, 11:30etik aurrera.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel eta Ion Fernandez: Amets batengatik egindako sakrifizioa
Mikel eta Ion Fernandez Muay Thai borrokalariak elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi hemen erreportajea, osorik.
Mikel Fernandez Muay Thai txapelduna, aste honetako protagonista "Helmuga" saioan
Muay Thai munduko txapelduna da Mikel Fernandez nafarra. Aste honetako protagonista izango da ETB1eko "Helmuga" saioan, 11:00etatik aurrera.
Amaia Irazustabarrena, palista pilotari
Palista hernaniarra izan da aste honetako protagonista.
Amaia Irazustabarrena palista izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista
Emakumezkoen pala izango dute hizpide igande honetan, "Helmuga" saioan. 11:30ean hasita, Amaia Irazustabarrena palista elkarrizketatuko dute. Garbiñe Tijero palista ohiarekin ere hitz egingo dute.
Errebotea: Arbasoen pilota jokoa
Errebotea izan dute hizpide ETB1eko "Helmuga" saioan, jatorria eta etorkizuna aztertuta. Hemen ikus dezakezue erreportajea, osorik.
Bat to Milano Cortina 2026: eski alpinoa, erlatibizatu amesten jarraitzeko
Bat to Milano Cortina dokumental-sortaren atal berrian eski alpinoa izango dute aztergai. Juan del Campo eskiatzailearen testigantza bildu dute.
Errebotea hizpide, igandeko "Helmuga" saioan
Errebotearen historia, garapena eta etorkizuna aztertuko dituzte igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Saioa 11:30etik aurrera izango da ikusgai.
Bat to Milano Cortina 2026: Izotz gaineko patinaje artistikoa, "kirola arte bilakatzen denean"
Iker Oyarzabal eta Euken Alberdi izotz gaineko patinatzaileak dira "Bat to Milano Cortina 2026" dokumental-sortaren atal berriko protagonistak.
Idoia Esnaola maratoilaria
Idoia Esnaolak 143 maratoi egin ditu bere ibilbidean. Zer sentitzen duen azaldu du elkarrizketa honetan, aurrera begira dituen helburuak zehazteaz gain.