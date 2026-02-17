En ETB1
Lezama como centro de rendimiento, este domingo en "Helmuga"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lezama errendimendu zentro gisa aztergai, igandeko "Helmuga" saioan
Además de Eneko Bóveda, director de Lezama, conversarán con el director de fútbol del Athletic, Mikel González. El programa se emitirá el domingo, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.

"Helmuga"

