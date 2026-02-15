ETB1en
Mikel eta Ion Fernandez: Amets batengatik egindako sakrifizioa

Helmuga, Fernandez anaiak
18:00 - 20:00
Mikel eta Ion Fernandez anaiak, "Helmuga" saioan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel eta Ion Fernandez Muay Thai borrokalariak elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi hemen erreportajea, osorik.

"Helmuga"

