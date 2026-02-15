Alt foto
Hoy es noticia:
La final del Winter Series |
Liga F Moeve: Athletic vs. Real Sociedad |
LaLiga EA Sports: Real Oviedo vs. Athletic |
Surne Bilbao vs. Kosner Baskonia |
En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel y Ion Fernández: Sacrificio por un sueño

Helmuga, Fernandez anaiak
18:00 - 20:00
Los hermanos Mikel y Ion Fernández, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Mikel eta Ion Fernandez: Amets batengatik egindako sakrifizioa
author image

EITB

Última actualización

Mikel y Ion Fernandez, luchadores de Muay Thai, han sido entrevistados en el programa "Helmuga". Aquí podéis ver el reportaje completo.

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X