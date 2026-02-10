ETB1en
Mikel Fernandez Muay Thai txapelduna, aste honetako protagonista "Helmuga" saioan

Mikel Fernandez, Muay Thai borrokalaria, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
Mikel Fernandez, Muay Thai borrokalaria, "Helmuga" saioan.
Muay Thai munduko txapelduna da Mikel Fernandez nafarra. Aste honetako protagonista izango da ETB1eko "Helmuga" saioan, 11:00etatik aurrera.

