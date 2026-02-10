En ETB1
Mikel Fernandez campeón de Muay Thai, protagonista esta semana en "Helmuga"

Mikel Fernandez, Muay Thai borrokalaria, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00

Mikel Fernández, luchador Muay Thai, en "Helmuga".

Euskaraz irakurri: Mikel Fernandez Muay Thai txapelduna, aste honetako protegonista "Helmuga"n saioan
El navarro Mikel Fernández, campeón del mundo Muay Thai, será el protagonista de esta semana en el programa "Helmuga" de ETB1, a partir de las 11:00 horas.

