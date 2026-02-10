Mikel Fernandez campeón de Muay Thai, protagonista esta semana en "Helmuga"
El navarro Mikel Fernández, campeón del mundo Muay Thai, será el protagonista de esta semana en el programa "Helmuga" de ETB1, a partir de las 11:00 horas.
Amaia Irazustabarrena, palista pelotari
La palista hernaniarra ha sido la protagonista de esta semana.
La palista Amaia Irazustabarrena será la protagonista del programa "Helmuga" de este domingo
El programa "Helmuga" de este domingo se centrará en la pala femenina. Desde las 11:30 entrevistarán a la palista Amaia Irazustabarrena. También hablarán con la expalista Garbiñe Tijero.
La historia y el futuro del rebote, este domingo en "Helmuga"
La historia, el desarrollo y el futuro del rebote serán analizados este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1, que se emitirá a partir de las 11:30 horas.
Bat to Milano Cortina 2026: Patinaje artístico sobre hielo, "cuando el deporte se convierte en arte"
Los patinadores sobre hielo Iker Oyarzabal y Euken Alberdi son los protagonistas de la nueva entrega de la serie documental "Bat to Milano Cortina 2026".
Idoia Esnaola, corredora maratoniana
Idoia Esnaola ha realizado 143 maratones en su carrera. En esta entrevista explica lo que siente, además de detallar sus objetivos de cara al futuro.
Bat to Milano Cortina 2026: Esquí de fondo, cuando todo cobra sentido
La nueva entrega de la serie documental "Bat to Milano Cortina 2026" de Basque Team se ha centrado esta semana en el esquí de fondo y ha entrevistado a los esquiadores de fondo Peio Añarbe e Imanol Rojo.
La maratoniana Idoia Esnaola, protagonista de "Helmuga", este domingo
La corredora Idoia Esnaola será la protagonista de este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1.
La escaladora Ainhize Belar, protagonista del programa "Helmuga" de esta semana
La joven escaladora de Atxondo será entrevistada este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1, donde además de hablar de sus logros, explicará cuáles son sus objetivos de cara al futuro.
Bat to Milano Cortina 2026: El curling, una historia llena de épica
Los jugadores de curling Mikel Unanue y Oihane Otaegi han relatado las dificultades que les ha supuesto practicar este deporte, entre otros aspectos: las dificultades para entrenar y los viajes, por ejemplo.