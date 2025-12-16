IGANDEAN, ETB1en
Inaxio Perurena harrijasotzailea izango da igandeko protagonista "Helmuga" saioan

Inaxio Perurena elkarrizketatuko dute igandeko "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Inaxio Perurena, harrijasotzailea
Hiru hamarkada baino gehiagoren ostean, harrijasotzea uztea erabaki du aurten Inaxio Perurena leitzarrak. Igande honetan, elkarrizketa egingo diote "Helmuga" saioan.

"Helmuga" Herri-kirolak

