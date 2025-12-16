DOMINGO, ETB1
El harrijasotzaile Inaxio Perurena será el protagonista del domingo en "Helmuga"

Inaxio Perurena elkarrizketatuko dute igandeko "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Inaxio Perurena, levantador de piedras
Euskaraz irakurri: Inaxio Perurena harrijasotzailea izango da igandeko protagonista "Helmuga" saioan
Tras más de tres décadas, el leitzarra Inaxio Perurena ha decidido este año abandonar el levantamiento de piedra.

"Helmuga" Herri-kirolak

