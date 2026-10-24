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El Espanyol frena la racha de la Real en San Sebastián (1-1)
Euskaraz irakurri: Espanyolek Realaren bolada ona geldiarazi du Donostian (1-1)
La Real Sociedad frena una racha positiva ante un Espanyol que ha empezado a perder, pero que se ha llevado un punto gracias al gol de Natalia Escot. Las donostiarras llegaban cargadas de moral tras encadenar tres victorias consecutivas entre Liga y Europa y han sido las primeras en marcar.
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