LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Espanyol frena la racha de la Real en San Sebastián (1-1)

Publicidad
REALA_ESPANYOL
18:00 - 20:00
Real Sociedad vs Espanyol. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Espanyolek Realaren bolada ona geldiarazi du Donostian (1-1)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad frena una racha positiva ante un Espanyol que ha empezado a perder, pero que se ha llevado un punto gracias al gol de Natalia Escot. Las donostiarras llegaban cargadas de moral tras encadenar tres victorias consecutivas entre Liga y Europa y han sido las primeras en marcar.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Goles Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X