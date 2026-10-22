Por otro lado, los guipuzcoanos afrontan con confianza el duelo en Noruega tras conseguir una holgada victoria contra el Málaga (2-5), despejando las dudas que habían surgido tras el empate del pasado jueves ante el Union Saint-Gilloise en Bélgica.

El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo se encuentra en una situación delicada tras las dos primeras jornadas europeas, al ocupar la vigesimotercera posición con un solo punto en su casillero. Ya advirtió el preparador estadounidense en la rueda de prensa previa al choque ante el Málaga que el punto de Bélgica se haría valioso si su equipo conseguía la victoria ante el Lillestrøm.

En el apartado médico, Jon Mikel Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera siguen entrenándose al margen del grupo, siendo las únicas ausencias de la expedición realista para la travesía nórdica.