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Más de 400 realzales viajan a Noruega para animar al equipo
Euskaraz irakurri: 400 realzalek baino gehiago bultzatuko dute taldea Norvegian
La Real Sociedad se enfrenta hoy al Lillestrom en la tercera jornada de Europa League. Más de 400 realistas se han desplazado al norte de Europa para animar al equipo, Asier Aranguren ha encontrado a algunos de ellos.
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