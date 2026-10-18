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La Real Sociedad da la campanada ante el Barcelona (2-1)

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SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 18/10/2026.- Las jugadoras de la Real Sociedad, celebran el tanto de su compañera Cecilia Marcos Nabal ante el Barcelona durante el partido correspondiente a la séptima jonada de la Primera División femenina disputado este domingo en el estadio Izan en Zubieta. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Jugadores de la Real celebrando un gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak ezustekoa eman du berriz Bartzelonaren aurka (2-1)
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Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto al Barcelona en la 7ª jornada de la Liga F Moeve. Ha dado la campanada ante el mismo rival que batió también la pasada, y sale del descenso tras un buen partido decidido por los goles de Cecilia Marcos y la Ainhoa Marín.

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