Liga hasiera kaskarra Sanserentzat, Castelloren aurka galduta (0-1)
Ousmane Camararen gol goiztiarrak punturik gabe utzi ditu txuri-urdinak, gutxinaka hoberantz joan direnak, baina sendotasuna falta izan zaie azken metroetan.
Sansek porrot egin du Castelloren aurka (0-1) Zubietan, 26-27ko HyperMotion Ligari hasiera eman dion lehen jardunaldiko partidan.
Valentziako taldeak intentsitate handiarekin hasi du partida eta etxekoak atzera egitera behartu ditu, azkarregi. 4. minuturako, Fragak gelditu egin behar izan du Camararen burukada, baina, bi minutura, aurrelari ginearrak beste aukera bat izan du eta ez du hutsik egin, markagailua ireki eta txapelketako lehen gola sartuz (0-1).
Euskal taldeak kontraeraso azkar batekin erantzun du eskuin hegaletik, baina azken erdiraketak ez du inor aurkitu area barruan. Egia bada txuri-urdinek beste martxa bat sartu dutela aurkako emaitzarekin, asmoak ez dira emaitza bihurtu. Hala ere, Castelloren erasoek behera egin dute.
Abagunerik argiena kanpokoek defentsan egindako despiste batean izan dute, baina Garrok denbora gehiegi behar izan du Carrerari pasea emateko eta, aurrelariak gola sartu duen arren, epaileak baliorik gabe utzi du, jokoz kanpo zegoelako.
Lehen zatiko azken minutuak parekatuagoak izan dira, baina bi taldeetako bat ere ez da fin ibili azken metroetan eta markagailua ez da mugitu.
Bigarren zatian partida apurtu egin da, eta jokoa gehiago zentratu da baloiaren kontrolean. Lehen aukera argia Castellok izan du, Galak bakarkako jokaldi bikaina egin eta atezainaren aurrean bakarrik geratu denean. Baina Fraga sendo mantendu da eta bigarren gola eragotzi du itxaropenarekin jarraitzeko.
Hurrengo jokaldian Carrerak gola sartu du berriro, baina, berriz ere, baliorik gabe geratu da jokoz kanpo zegoelako. 10 minuturen faltan, Sanseren beste jokaldi bikain bat markagailua berdintzear egon da, baina atezainak baloia ukitu du, Carrerak errematea egin ez zezan.
Hala, Sansek punturik lortu gabe ekin dio lehiari.
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