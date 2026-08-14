Mal comienzo de Liga para el Sanse, cayendo ante el Castellón (0-1)
El Sanse ha perdido contra el Castellón por 0-1 en Zubieta en el partido de la primera jornada de LaLiga HyperMotion que ha iniciado la temporada 26-27.
El equipo valenciano ha comenzado el partido con mucha intensidad y ha obligado a recular a los locales demasiado rápido. Para el minuto 4, Fraga ha tenido que parar a bocajarro el cabezazo de Camara pero, a los dos minutos, el delantero guineano a tenido otra oportunidad y no ha fallado, abriendo el marcador y marcando el primer gol del campeonato (0-1).
El equipo vasco ha contestado con una contra rápida por la banda derecha, pero el centro final no ha encontrado a nadie en el área. Si es verdad que los txuri-urdin han metido una marcha más con el resultado en contra, las intenciones no se han transformado en resultados. Aun así, sí que han disminuido las ofensivas del Castellón.
La ocasión más clara la han tenido en un despiste defensivo de los visitantes, pero Garro ha tardado demasiado en dar el pase a Carrera y, aunque el delantero ha marcado, el árbitro ha anulado el gol por fuera de juego.
Los últimos minutos de la primera mitad han sido más parejos, pero ninguno de los dos equipos ha estado fino en los metros finales y el marcador no se ha movido.
En la segunda mitad el partido se ha roto, y el juego se ha centrado más en tener el control del balón. La primera ocasión clara la ha tenido el Castellón, cuando Gala se ha marcado una gran jugada individual y se ha quedado solo ante el portero. Pero Fraga se ha mantenido firme y ha evitado el segundo tanto para seguir con opciones.
En la siguiente jugada Carrera ha vuelto a marcar gol, pero, otra vez, ha sido invalidado por fuera de juego. A falta de 10 minutos, otra gran jugada del Sanse ha estado a punto de igualar el marcador, pero el portero ha tocado el balón lo justo como para que Carrera no pudiera rematar.
Así, el Sanse ha comenzado la competición sin poder puntuar.
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