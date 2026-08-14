Nayef Aguerd ez da azkenean Realean arituko
Akordioa iristear zegoela zirudien arren, azkenean Nayef Aguerd ez da Realera itzuliko. Ostiral honetan jakin denez, jokalari marokoarrak ez du osasun azterketa gainditu.
Jokalaria pubalgiak jota dabil. Hori dela eta, martxoan ebakuntza egin zioten, eta, ondorioz, denbora darama partidarik jokatu gabe. Munduko Futbol Txapelketa ere galdu zuen.
Osatze bidean dago, baina Realak egindako azterketek ondorioztatu dute urrira arte ezingo duela jokatu. Ondorioz, akordioa etetea erabaki dute.
Hortaz, Realak fitxaketarik egin gabe jarraitzen du, merkatua ixteko bi aste falta direnean.
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