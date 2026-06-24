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La Real ficha a la delantera catalana Ainhoa Marín

La futbolista llega procedente del Depor. La jugadora de Badalona, tras superar el reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa y firmar un contrato en las oficinas de Anoeta, ha afirmado que está "con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la Real".

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La delantera catalana Ainhoa Marín, en Zubieta. Imagen: Real Sociedad

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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad y la catalana Ainhoa Marín han llegado a un acuerdo para que la jugador recale en el club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2027-2028.

La Real ha explicado en un comunicado que la delantera Ainhoa Marín es una futbolista con una dilatada trayectoria en el fútbol español, formada en el FC Barcelona B, donde militó de 2013 a 2018, continuó creciendo en el RCD Espanyol antes de recalar posteriormente en el CE Seagull y el Depor Abanca.

La jugadora de Badalona, que ha militado en el equipo gallego desde 2021 y ha sido una pieza importante por su regularidad, competitividad y aportación al conjunto. Ainhoa Marín ya sabe lo que es jugar en Zubieta, ya que en su época de cantera disputó la Donosti Cup, y ahora regresa al mismo escenario para iniciar una nueva etapa como jugadora txuri-urdin.

La jugadora, tras superar el reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa y firmar un contrato en las oficinas de Anoeta acompañada por el consejero Alex Uranga, ha declarado que está "con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la Real ".

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