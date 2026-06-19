Erik Bretos: “La intención es que Remiro esté aquí la próxima temporada”
El director de fútbol de la Real Sociedad ha repasado toda la actualidad a cerca de la plantilla del primer equipo y también de sus intenciones de cara al mercado de verano. Así, el donostiara ha confirmado la continuidad del guardameta porque "quiero tener dos grandes porteros", también ha confirmado que están hablando con Rino Matarazzo para ampliar su contrato, y también ha analizado las situaciones de nombres propios como Brais Méndez, Gorka Carrera y Arsen Zakharyan.
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La Real Sociedad ficha a Ainoa Campo, hasta 2029
La centrocampista, de 29 años, llega al club txuri-urdin desde el Espanyol, donde era capitana. Campo ha señalado que se encuentra "muy agradecida, por la confianza que la Real ha depositado en mí para formar parte de este proyecto tan ambicioso".
La Real anuncia, tras el enfado de la afición, que habrá fotos gratis con la Copa
El club txuri-urdin ha explicado que, tras "un proceso de escucha activa" con los socios, permitirá a su afición sacarse una foto de manera gratuita cuando concluyan los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en Anoeta, que terminarán ya iniciada la temporada.
La afición de la Real Sociedad podrá fotografiarse con la Copa del Rey desde el 19 de junio, por 3 o 6 euros
El club txuri-urdin abrirá en Anoeta la exposición “GUazen KOPAREKIN”, que incluye la posibilidad de fotografiarse con el trofeo. Las personas interesadas en visitarla deberán reservar sus entradas; socias y socios, accionistas y RS Fans tendrán que pagar 3 euros, y el resto de aficionadas y aficionados, 6.
La Real amplía el contrato de Unax Agote hasta el final de la temporada 2026-27
El lateral izquierdo de Zizurkil ha disputado más de 1700 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Premier League International Cup. Llegó al club txuri-urdin en 2015.
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Arana disputó 11 partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real Sociedad, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.
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Nerea Eizagirre: “Europa es el regalo de este temporadón”
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Los goles de Lucía Pardo y Cecilia Marcos han decidido el duelo de la última jornada del campeonato. Con este resultado, el equipo donostiarra ha sumado tres puntos para despedir la temporada con muy buenas sensaciones ante su afición.
Empate del Sanse en el último partido de la temporada (1-1)
Un zurdazo de Mariezkurrena ha terminado colocando el 1-1 final en el marcador frente a la Cultural Leonesa, que se había adelantado mediante Ribeiro