REPASO A LA ACTUALIDAD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Erik Bretos: “La intención es que Remiro esté aquí la próxima temporada”

Publicidad
Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
Erik Bretos, director de fútbol de la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”
author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director de fútbol de la Real Sociedad ha repasado toda la actualidad a cerca de la plantilla del primer equipo y también de sus intenciones de cara al mercado de verano. Así, el donostiara ha confirmado la continuidad del guardameta porque "quiero tener dos grandes porteros", también ha confirmado que están hablando con Rino Matarazzo para ampliar su contrato, y también ha analizado las situaciones de nombres propios como Brais Méndez, Gorka Carrera y Arsen Zakharyan. 

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X