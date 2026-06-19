Erik Bretos: “La intención es que Remiro esté aquí la próxima temporada”

El director de fútbol de la Real Sociedad ha repasado toda la actualidad a cerca de la plantilla del primer equipo y también de sus intenciones de cara al mercado de verano. Así, el donostiara ha confirmado la continuidad del guardameta porque "quiero tener dos grandes porteros", también ha confirmado que están hablando con Rino Matarazzo para ampliar su contrato, y también ha analizado las situaciones de nombres propios como Brais Méndez, Gorka Carrera y Arsen Zakharyan.