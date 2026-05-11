Ya en la segunda parte, los de Jon Ansotegi se han quedado con uno menos por la expulsión de Mikel Rodríguez en el minuto 67, y poco después Óscar Sielva ha estrellado un balón en el larguero para los de Jon Pérez Bolo. Sin embargo, el Sanse ha sentenciado el choque con un tanto de Job Ochieng en el 77, aunque el local Jordi Escobar, en el descuento, ha animado el tramo final.