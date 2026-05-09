La Real Sociedad rescata un punto ante el Betis (2-2)
La Real Sociedad ha logrado rescatar un punto ante el Betis (2-2) este sábado en Anoeta con un penalti en el tiempo de descuento marcado por Oyarzabal. Pese a empezar perdiendo por 0-2, los goles de Óskarsson y Oyarzabal han sacado un punto para los txuri-urdin en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.
Ha sido un partido de alternativas, a gran ritmo. En el minuto 2, Valentín Gómez ha evitado un mano a mano de Óskarsson con una gran intervención. En la siguiente acción, Antony ha tenido el 0-1 en sus botas tras un increíble pase del Cucho, pero Remiro ha parado el remate a bocajarro. El propio atacante brasileño del Betis ha desaprovechado otro mano a mano tras un error garrafal de Sergio Gómez en el centro del campo.
Óskarsson ha fallado otro imperdonable uno contra uno ante Valles. El islandés se la quiso dejar a Barrenetxea, pero su pase lo ha interceptado un zaguero verdiblanco. El propio ariete islandés ha tenido el 1-0 en un cabezazo desde el interior del área, pero le ha salido excesivamente centrado.
Del posible 1-0, Antony ha marcado un golazo desde el balcón del área para hacer el 0-1 en el 39.
Nada más salir de los vestuarios, Abde ha doblegado a la Real con un espectacular gol en una jugada individual de mucho nivel (0-2).
El Betis ha podido liquidar el choque en una transición ofensiva, pero Remiro ha evitado el tercero. Con la Real casi en las lonas, Gorrotxategi dio vida a los donostiarras con un gol que ha sido anulado en el VAR por fuera de juego previo de Oyarzabal.
El propio ariete de Eibar ha perforado la portería rival pocos minutos después, pero esta vez era el punta islandés quien estaba en fuera de juego.
Ya en los últimos 20 minutos del partido, Óskarsson ha recortado diferencias en el marcador (1-2).
Y en el minuto 90, el balón ha dado en el brazo de Ruibal y el colegiado ha decretado la pena máxima a favor de la Real. Desde los once metros, Oyarzabal no ha perdonado para poner el 2-2 en el electrónico, y acto seguido Valles evitó la remontada con una parada antológica a un cabezazo de Gorka Carrera.
Te puede interesar
Gorrotxategi: “Aunque estemos en Europa, tenemos que competir más"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre el empate logrado ante el Betis (2-2) en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
La Real sigue en la cresta de la ola tras superar al Granada (3-0)
La Real Sociedad ha logrado una clara victoria ante el Granada en Zubieta (3-0) gracias a los goles de Cecilia Marcos, Claire Lavogez y Klara Cahyova. Tras certificar el pasado fin de semana su clasificación para Europa, las txuri-udin han celebrado de forma inmejorable la histórica temporada ante su afición.
Rino Matarazzo, ante el partido Real Sociedad-Betis: “En la Liga, el 90 % no es suficiente para ganar”
Este sábado, a las 21:00 horas, la Real Sociedad recibe al Betis, en Anoeta. En la víspera del encuentro, en Zubieta, el entrenador txuri-urdin, Rino Matarazzo, ha valorado el choque, y ha destacado que su equipo debe responder a una pregunta: “¿Queremos ser mejores que el Betis?”.
Aritz Elustondo dejará de ser jugador txuri-urdin a final de temporada
El club ha comunicado al jugador su decisión de no renovar el contrato que une a ambas partes. El futbolista de Beasain, uno de los capitanes del equipo, debutó en diciembre de 2014 y ha disputado 310 partidos oficiales en once temporadas.
Aramburu: “No hemos estado bien; tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego”
La Real Sociedad ha perdido 1-0 contra el Sevilla tras un partido en el que según ha contado Jon Aramburu “no han estado bien”. El caraqueño también ha subrayado que “tienen que mejorar en todos los aspectos del juego” para poder “acabar de la mejor manera”.
La Real cae en Sevilla en un flojo partido de los de Matarazzo (1-0)
Un solitario gol de Alexis Sánchez en la segunda parte ha decidido el choque. Los mejores minutos de la Real los ha tenido en el arranque del partido y en el comienzo de la segunda mitad, pero sin acierto de cara gol.
Cecilia Marcos: “Hemos conseguido el objetivo de Champions; ahora tenemos que seguir dando una buena imagen de lo que somos”
Cecilia Marcos marcó el gol que llevará a la Real a la Liga de Campeones, en el partido ante el Deportivo. Aunque todavía les quedan tres partidos en la Liga F Moeve, Cecilia tiene claro que "es el momento de disfrutar".
El Sanse y el Burgos no han podido marcar en Anoeta (0-0)
Los txuri-urdin estuvieron mejor con el balón y crearon varias aproximaciones peligrosas, pero no hubo manera de encontrar la red.
Matarazzo: “El ambiente que encontraremos en Sevilla puede jugar a nuestro favor"
El entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo, ha declarado que es muy consciente de que el Sevilla atraviesa "una situación peligrosa", ya que está en juego su permanencia en Primera División. En ese sentido, aboga por "estar unidos" y "aislarse del ruido" del Sánchez Pizjuán para tratar de lograr la victoria.