La Real Sociedad rescata un punto ante el Betis (2-2)

Ha sido un partido de alternativas, a gran ritmo. En el minuto 2, Valentín Gómez ha evitado un mano a mano de Óskarsson con una gran intervención. En la siguiente acción, Antony ha tenido el 0-1 en sus botas tras un increíble pase del Cucho, pero Remiro ha parado el remate a bocajarro. El propio atacante brasileño del Betis ha desaprovechado otro mano a mano tras un error garrafal de Sergio Gómez en el centro del campo.

Óskarsson ha fallado otro imperdonable uno contra uno ante Valles. El islandés se la quiso dejar a Barrenetxea, pero su pase lo ha interceptado un zaguero verdiblanco. El propio ariete islandés ha tenido el 1-0 en un cabezazo desde el interior del área, pero le ha salido excesivamente centrado.

Del posible 1-0, Antony ha marcado un golazo desde el balcón del área para hacer el 0-1 en el 39.