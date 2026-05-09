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La Real Sociedad rescata un punto ante el Betis (2-2)

Pese a empezar perdiendo por 0-2, los goles de Óskarsson y Oyarzabal han sacado un punto para los txuri-urdin en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.
SAN SEBASTIÁN, 09/05/2026.- El delantero islandés de la Real Sociedad, Orri Oskarsson, tras conseguir el primer gol del equipo donostiarra durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Sociedad y Betis en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero.
Óskarsson marca el primer gol de la Real. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak puntu bat berreskuratu du Betisen aurka (2-2)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha logrado rescatar un punto ante el Betis (2-2) este sábado en Anoeta con un penalti en el tiempo de descuento marcado por Oyarzabal. Pese a empezar perdiendo por 0-2, los goles de Óskarsson y Oyarzabal han sacado un punto para los txuri-urdin en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.

Ha sido un partido de alternativas, a gran ritmo. En el minuto 2, Valentín Gómez ha evitado un mano a mano de Óskarsson con una gran intervención. En la siguiente acción, Antony ha tenido el 0-1 en sus botas tras un increíble pase del Cucho, pero Remiro ha parado el remate a bocajarro. El propio atacante brasileño del Betis ha desaprovechado otro mano a mano tras un error garrafal de Sergio Gómez en el centro del campo.

Óskarsson ha fallado otro imperdonable uno contra uno ante Valles. El islandés se la quiso dejar a Barrenetxea, pero su pase lo ha interceptado un zaguero verdiblanco. El propio ariete islandés ha tenido el 1-0 en un cabezazo desde el interior del área, pero le ha salido excesivamente centrado.

Del posible 1-0, Antony ha marcado un golazo desde el balcón del área para hacer el 0-1 en el 39.

Nada más salir de los vestuarios, Abde ha doblegado a la Real con un espectacular gol en una jugada individual de mucho nivel (0-2).

El Betis ha podido liquidar el choque en una transición ofensiva, pero Remiro ha evitado el tercero. Con la Real casi en las lonas, Gorrotxategi dio vida a los donostiarras con un gol que ha sido anulado en el VAR por fuera de juego previo de Oyarzabal.

El propio ariete de Eibar ha perforado la portería rival pocos minutos después, pero esta vez era el punta islandés quien estaba en fuera de juego.

Ya en los últimos 20 minutos del partido, Óskarsson ha recortado diferencias en el marcador (1-2). 

Y en el minuto 90, el balón ha dado en el brazo de Ruibal y el colegiado ha decretado la pena máxima a favor de la Real. Desde los once metros, Oyarzabal no ha perdonado para poner el 2-2 en el electrónico, y acto seguido Valles evitó la remontada con una parada antológica a un cabezazo de Gorka Carrera.

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