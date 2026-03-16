BERRIRO MIN HARTUTA

Medikuek baieztatu dute Yangel Herrerak giharretako lesio berri bat duela

Erdilari venezuelarrak min hartu zuen ezker hankako soleoan igande honetan, gipuzkoarrek Osasunaren aurka Anoetan jokatu zuten derbian. Lau minutu besterik ez zeramatzan zelaian min hartu zuenean.

Yangel Herrerak burumakur utzi zuen zelaia joan den igandean. Irudia: Reala

EITB

Yangel Herrera Realeko jokalariari astelehen honetan egindako azterketa medikoek baieztatu dutenez, giharretako lesioa du eta bere bilakaeraren araberakoa izango da berriz berdegunetara itzultzeko epea.

Erdilari venezuelarrak min hartu zuen ezker hankako soleoan igande honetan, gipuzkoarrek Osasunaren aurka Anoetan jokatu zuten derbian. Lau minutu besterik ez zeramatzan zelaian min hartu eta zelaia utzi behar izan zuenean.

Ohar labur batean, talde txuri-urdinak jakinarazi du Realeko medikuek lesioa baieztatu dutela. Pellegrino Matarazzoren taldeak garaipena lortu zuen partidaren alde negatiboa izan zen.

