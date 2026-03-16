Nueva recaída
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los médicos confirman que Yangel Herrera sufre una nueva lesión muscular

El centrocampista venezolano presentó este domingo, en el derbi que los guipuzcoanos disputaron en Anoeta frente a Osasuna, molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando se lesiono.

Yangel-Herrera-lesionado
Yangel Herrera abandona cabizbajo el terreno de juego el pasado domingo. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realeko medikuek baieztatu dute Yangel Herrerak giharretako lesio berri bat duela
author image

EITB

Última actualización

Las pruebas médicas realizadas este lunes al jugador de la Real Sociedad Yangel Herrera han confirmado que sufre una lesión muscular y que su incorporación al equipo dependerá de su evolución.

El centrocampista venezolano presentó este domingo, en el derbi que los guipuzcoanos disputaron en Anoeta frente a Osasuna, molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando se lesiono y tuvo que abandonar el terreno de juego.

En un escueto comunicado, el club txuri urdin informa de que los servicios médicos de la Real han confirmado la lesión, que fue la parte negativa de un derbi que acabo con victoria para los de Pellegrino Matarazzo.

Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)
Fútbol Zubieta Real Sociedad Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X