Las pruebas médicas realizadas este lunes al jugador de la Real Sociedad Yangel Herrera han confirmado que sufre una lesión muscular y que su incorporación al equipo dependerá de su evolución.

El centrocampista venezolano presentó este domingo, en el derbi que los guipuzcoanos disputaron en Anoeta frente a Osasuna, molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando se lesiono y tuvo que abandonar el terreno de juego.

En un escueto comunicado, el club txuri urdin informa de que los servicios médicos de la Real han confirmado la lesión, que fue la parte negativa de un derbi que acabo con victoria para los de Pellegrino Matarazzo.