COPA DE LA REINA
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Osasuna se enfrentará al Huesca en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

La eliminatoria se disputará a partido único entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre en el campo del Huesca.
Osasuna emakumezkoen taldea
Las jugadoras de Osasuna celebran un gol. Foto de archivo: Osasuna
Euskaraz irakurri: Osasunak Huesca izango du aurkari Erreginaren Kopako bigarren kanporaketan
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Última actualización

Osasuna se enfrentará al S.D. Huesca en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid).

 La eliminatoria se disputará a partido único entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre en la Base Aragonesa de Fútbol, la ciudad deportiva del Huesca.

El conjunto oscense ejercerá de local porque juega en una categoría inferior a las rojillas. 

Copa de la Reina Osasuna

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