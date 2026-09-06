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Moncayola: “Es un día para olvidar”

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18:00 - 20:00
Jon Moncayola, jugador de Osasuna.
Euskaraz irakurri: Moncayola: “Ez da gure eguna izan, akats asko egin ditugu”
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Jon Moncayola admite que Osasuna ha cometido muchos errores y que encajando cinco goles es muy difícil sumar puntos en Primera División. Intentarán aprender de lo vivido ante el Alavés.

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