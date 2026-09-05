Derbi vasco
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Luis Miguel Ramis: “Creo que va a ser un partido igualado”

Publicidad
Luis Miguel Ramis
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Luis Miguel Ramis: "Partida parekatua izango dela uste dut"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Alavés y Osasuna se enfrentan este domingo en Mendizorrotza en un derbi que se presenta muy igualado. Los dos equipos llegan con buenos registros defensivos, ya que solo han encajado un gol en las tres primeras jornadas. El conjunto rojillo contará además con Romain Del Castillo, que está en condiciones de debutar tras su reciente incorporación. 

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports Luis Miguel Ramis Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X