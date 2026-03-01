Valentzia vs Osasuna (1-0)
Lisci: "Agian 0-0eko partida izan da, baina futbolean golak sartu behar dira"

18:00 - 20:00
Alessio Lisci Argazkia: EITB
EITB

Osasunako entrenatzaileak partida amaitu ostean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, igande honetan Valentziaren aurka Mestallan jokatu duten neurketa "agian" 0-0ekoa izan da, eta ez 1-0ekoa, baina "futbolean golak sartu behar dira".

Alessio Lisci Futbola Osasuna EA Sports Liga

