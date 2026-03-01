Valencia vs. Osasuna (1-0)
Lisci: "Quizá era un partido de 0-0, pero el fútbol va de marcar goles"

18:00 - 20:00
Alessio Lisci Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Agian 0-0eko partida zen, baina futbolak golak sartuko ditu"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci,  ha apuntado que el partido que ha disputado este domingo contra el Valencia en Mestalla “quizá” era un encuentro de 0-0 y no de 1-0 como ha acabado, pero ha agregado que “el fútbol va de marcar goles”.

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"

El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".  

