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Elijah Gift jugará en el Eibar, cedido por el Athletic Club

Durante la pasada temporada, el jugador navarro disputó 30 partidos en Primera RFEF y otros seis en la Youth League con el Bilbao Athletic.

Elijah Gift jugará en el Eibar la presente campaña.
Euskaraz irakurri: Elijah Giftek Eibarren jokatuko du, Athleticek utzita
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Elijah Gift se incorpora al Eibar para este temporada, cedido por el Athletic Club, tal y como ha anunciado el club armero este lunes. 

Gift (Corella, 2006) llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente del Liverpool y, tras pasar por el Juvenil y el Basconia, la pasada temporada jugó 30 partidos con el Bilbao Athletic en Primera RFEF y otros seis en la Youth League.

El club bilbaíno también ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el Eibar para la incorporación inmediata al Bilbao Athletic de Lucas Sarasketa, lateral izquierdo de 19 años que ya jugó en las categorías inferiores del Athletic hasta 2018 y en la campaña 2025-2026 disputó 20 partidos con el Eibar B en Segunda RFEF. 

 

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