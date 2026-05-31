El sueño del Eibar se diluye en Castalia (2-1)

Fin de la historia. El Eibar se queda fuera del play-off de ascenso tras perder 2-1 frente al Castellón en Castalia. Los armeros debían ganar y esperar un pinchazo del Burgos, que ha ganado 1-0 al Andorra en casa. En la primera parte, los de Beñat San José han sido muy superados por sus rivales, mientras que la reacción de la segunda no ha sido suficiente para evitar la derrota.

El Castellón ha saltado al verde con el cuchillo entre los dientes. Se notaba que también se jugaban pasar a las eliminatorias y así lo han demostrado desde el primer minuto. En el 5’, entre Magunagoitia y el poste han evitado el primero gol del partido, tras un tiro potente desde dentro del área de Pablo Santiago. Ha sido una intervención milagrosa del portero armero, como muchas otras que ha protagonizado en el primer periodo.