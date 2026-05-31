El sueño del Eibar se diluye en Castalia (2-1)
El conjunto armero se queda fuera del play-off tras perder contra el Castellón. Debía ganar y esperar otros resultados para tener opciones en una tarde en la que no le ha salido nada de cara.
Fin de la historia. El Eibar se queda fuera del play-off de ascenso tras perder 2-1 frente al Castellón en Castalia. Los armeros debían ganar y esperar un pinchazo del Burgos, que ha ganado 1-0 al Andorra en casa. En la primera parte, los de Beñat San José han sido muy superados por sus rivales, mientras que la reacción de la segunda no ha sido suficiente para evitar la derrota.
El Castellón ha saltado al verde con el cuchillo entre los dientes. Se notaba que también se jugaban pasar a las eliminatorias y así lo han demostrado desde el primer minuto. En el 5’, entre Magunagoitia y el poste han evitado el primero gol del partido, tras un tiro potente desde dentro del área de Pablo Santiago. Ha sido una intervención milagrosa del portero armero, como muchas otras que ha protagonizado en el primer periodo.
Las ocasiones del Castellón se sucedían una tras otra y en el 35’ ha llegado otro poste de los locales, tras un centro-chut del lateral Brian Cipenga. Así, era cuestión de tiempo que el gol del Castellón terminara llegando porque el Eibar no conseguía sacudirse la presión de sus rivales.
En ese sentido, y prácticamente al mismo tiempo que llegaban malas noticias desde Burgos, que también tomaba ventaja diluyendo el sueño eibarrés aún más, Alex Calatrava ha adelantado al conjunto castellonense en el 42’. Su disparo ha rozado en Arbilla y se ha desviado lo suficiente para dejar sin opciones a Magunagoitia. 1-0 al descanso.
Al segundo tiempo el Eibar ha salido con otra energía. Así, Adu Ares ha protagonizado la primera acción de todas, pero no ha podido imprimir fuerza a su disparo tras una buena conducción. Tampoco ha podido aprovechar Martón un grave error del portero local Matthys en salida de balón. El que sí ha logrado la igualada ha sido José Corpas en el 56’ con un potente disparo que ha desviado el jugador local Barri a la salida de un córner.
Justo seguido, Martón no ha podido rematar con precisión un buen centro desde la derecha en el mejor momento de los vascos. Y hasta ahí ha dado de sí el equipo dirigido por Beñat San José, ya que en el 70’, tras una gran asistencia de Alex Calatrava, Israel Suero ha devuelto la ventaja al Castellón. Estaban siendo los mejores momentos del Eibar.
De ahí al final, los armeros han seguido insistiendo para al menos no perder el encuentro. Sin embargo, la volea de Bautista la ha despejado el portero Matthys y la peinada de Magunazelaia en el primer palo en un córner no han terminado dentro.
Derrota del Eibar, que le deja fuera de los play-off. Los resultados de otros campos tampoco le hubieran acompañado.
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