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El Athletic suda para ganar al Valencia (1-0)
El Athletic Club ganó por 1-0 al Valencia con un afortunado gol, marcado entre Sara Ortega y la portera Alice Pinguet, y sumó tres trabajados puntos que le mantienen en la zona alta de la Liga F, mientras que el conjuto che sigue sin estrenar su casillero y se hunde en el último puesto.
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