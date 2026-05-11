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Nico Williams y Sancet sufren lesiones musculares moderadas

Ambos jugadores tuvieron que ser sustituidos en el encuentro ante el Valencia.
Imagen de archivo de Nico Williams y Oihan Sancet
Euskaraz irakurri: Nico Williamsek eta Sancetek giharretako lesio moderatuak dituzte
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Los jugadores del Athletic Club Nico Williams y Oihan Sancet presentan lesiones musculares de grado "moderado", según el parte médico emitido por el club rojiblanco tras las pruebas médicas las que han sido sometidos ambos futbolistas este lunes en Bilbao.

En el caso de Nico, que tuvo que ser sustituido en el minuto 36 del partido de ayer domingo frente al Valencia, esa lesión está localizada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda. Por su parte, Sancet también se ha lesionado en la musculatura isquiosural, pero de la pierna derecha.

Los dos jugadores quedan pendientes de evolución, pero se puede dar por segura su baja en el partido del miércoles frente al Espanyol y muy probablemente también el domingo en San Mamés contra el Celta correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga.

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Fútbol Athletic Club Nico Williams LaLiga EA Sports Oihan Sancet

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