Iñigo Lekue anuncia que deja el fútbol profesional

El jugador del Athletic Club Iñigo Lekue se retirará del fútbol profesional al final de temporada, tras once cursos en el equipo rojiblanco. Así lo ha decidido el deustuarra, una vez que la dirección deportiva le haya comunicado que no renovará el contrato que unía a ambas partes.



Formado en el Danok Bat, Lekue dio el salto al Basconia y Bilbao Athletic, antes de recalar en el primer equipo.



A falta de tres jornadas para finalizar LaLiga, Lekue ha vestido la camiseta rojiblanca en 281 partidos oficiales (18 encuentros en esta temporada), ganando 3 títulos: la Copa de 2023/24 y las Supercopas de las temporadas 2014/15 y 2019/20.