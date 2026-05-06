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Yeray amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2028

El central de Barakaldo ha firmado para dos temporadas más, con opción a una tercera.
Yeray Alvarez, Athletic
Yeray Álvarez, junto al presidente del club, Jon Uriarte. Imagen: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Yerayk 2028ra arte luzatu du kontratua Athletic Clubekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

Yeray Álvarez y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2028, con opción a otra temporada más. El central, que acumula una década en la primera plantilla y ha disputado ya 259 partidos, finalizaba contrato en la presente campaña.

Yeray debutó con Ernesto Valverde en la temporada 2014-15 y se convirtió en un fijo en las alineaciones. Siete de sus diez campañas han sido a las órdenes del actual técnico. Tiene dos torneos en su palmarés: la Supercopa 2019-20 y la Copa 2023-24. El de Barakaldo llegó en edad alevín a Lezama desde el Danok Bat.

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