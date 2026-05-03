Cumple 500 partidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ernesto Valverde: “Ha sido una liberación, nadie sabe lo que se sufre ahí abajo"

Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic. Imagen: EITB Media.
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "Askapena izan da, inork ez daki zer sufritzen den hor behean"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ernesto Valverde ha cumplido 500 partidos en el banquillo del Athletic y lo ha hecho en el derbi disputado en Mendizorrotza ante el Alavés, con una victoria que da la tranquilidad clasificatoria a los leones. El entrenador rojiblanco ha subrayado el "sufrimiento" de jugadores y cuerpo técnico en situaciones de incertidumbre clasificatoria.

El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)
Unai Simón: “Nos hemos metido al vestuario sabiendo que estabamos haciendo las cosas bien”
Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X