Ernesto Valverde: “Ha sido una liberación, nadie sabe lo que se sufre ahí abajo"
Ernesto Valverde ha cumplido 500 partidos en el banquillo del Athletic y lo ha hecho en el derbi disputado en Mendizorrotza ante el Alavés, con una victoria que da la tranquilidad clasificatoria a los leones. El entrenador rojiblanco ha subrayado el "sufrimiento" de jugadores y cuerpo técnico en situaciones de incertidumbre clasificatoria.
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Unai Simón: “Nos hemos metido al vestuario sabiendo que estabamos haciendo las cosas bien”
Declaraciones del jugador del Athletic, Unai Simón, tras la victoria de su equipo por 2-4 ante el Alavés, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El Athletic logra una victoria a domicilio ante el Badalona (0-1)
El Athletic Club se ha impuesto por la mínima en casa del Badalona Women gracias a un gol de Ane Azkona en la primera mitad. Con este resultado, las rojiblancas adelantan al equipo catalán en la clasificación de la Liga F Moeve, y se sitúan en octava posición.
Valverde: “Veo al Alavés con mucha energía”
El técnico del Athletic cree que el sábado en Mandizorroza se disputa un derbi con mucho en juego. Ve una oportunidad muy clara para que su equipo se enganche a los puestos de arriba en caso de conseguir la victoria, aunque es consciente que en frente tendrán a un rival muy fuerte y peligroso, que cuenta con uno de los delanteros más en forma de la competición: Toni Martínez.
Valverde y Nico Williams, con semblante serio, conversan antes del entrenamiento
El técnico rojiblanco y el extremo han estado un buen rato hablando, en una secuencia en la que parece que el entrenador, con rostro serio, pedía algún tipo de explicación al jugador, que también respondía con semblante serio. La conversación ha tenido lugar antes de que saliesen el resto de jugadores al césped.
Paredes: “No hemos sabido defender con contundencia"
El jugador del Athletic Club se ha referido a la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid (3-2) en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
Una mala segunda parte condena al Athletic ante el Atlético de Madrid (3-2)
Paredes ha adelantado al equipo bilbaíno en la primera parte, pero el mal arranque de la segunda les ha llevado a la derrota.
Un impotente Athletic cae derrotado ante el Granada en Lezama (1-2)
El Athletic ha perdido 1-2 ante el Granada en Lezama. El equipo andaluz ha sido muy efectivo, y se ha adelantado 0-2 en el marcador, mientras que al conjunto rojiblanco le ha costado mucho perforar la portería del rival. El gol del Athletic ha llegado en tiempo de prolongación por medio de Ane Elexpuru.
Valverde: “Nuestra intención es apurar cada partido para sumar puntos"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Atlético de Madrid en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
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Varios medios confirman que el exentrenador del Borussia Dortmund es el elegido por la directiva de Jon Uriarte para dirigir al equipo a partir de la próxima temporada.