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El alemán Terzic se perfila como sustituto de Valverde en el banquillo del Athletic

Varios medios confirman que el exentrenador del Borussia Dortmund es el elegido por la directiva de Jon Uriarte para dirigir al equipo a partir de la próxima temporada.
Edin Trzic posible futuro entrenador del Athletic Club
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzic alemaniarra, Athleticeko entrenatzaile izatetik oso gertu
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KIROLAK EITB

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Edin Terzic será el sustituto de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic. Así lo han confirmado varios medios en las últimas horas, y todo apunta a que el alemán ya ha alcanzado un acuerdo con la junta directiva que preside Jon Uriarte.

Su nombre llevaba un tiempo sonando a la sombra de otros como el de Andoni Iraola, pero la opción del actual técnico del Bounemouth ha perdido fuerza en el paso de los días.

Terzic, de padre bosnio y madre croata, no es ningún desconocido. En la temporada 2022-23 fue subcampeón de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y mantuvo sus opciones de proclamarse campeón hasta la última jornada.

Un título que sí alzó fue el de Copa, en la temporada 2020-2021, y disputó la final de la Liga de Campeones en la 2023-24, final que perdió ante el Real Madrid. Terzic dejó el Borussia por decisión propia el 13 de junio de 2024.

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