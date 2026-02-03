Denboraldi erdiko balantzea
Jon Uriarte: “Ligan, gure egoera oso txarra da; hamazazpi puntu gehiago ahalik eta lasterren ateratzea da helburua”

Jon Uriarte (Athletic).
18:00 - 20:00
Jon Uriarte. Argazkia: EFE.
J. E. R. | EITB

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Asteartean, Athleticen presidenteak balantzea egin du, talde zuri-gorriaren egoera hizpide. Halaber, Uriarte Errege Kopaz hitz egin du, eta Nico Williams ere izan du aztergai. 

Futbola Jon Uriarte EA Sports Liga Errege Kopa Nico Williams Athletic Club

