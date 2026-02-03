Balance de media temporada
Jon Uriarte: “Nuestra posición en Liga es muy mala; tenemos que pelear a muerte por sacar 17 puntos más”

Jon Uriarte (Athletic).
Jon Uriarte. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Jon Uriarte: “Ligan, gure egoera oso txarra da; hamazazpi puntu gehiago ahalik eta lasterren ateratzea da helburua”
J. E. R. | EITB

El presidente del Athletic ha hecho un balance, este martes, de la situación del equipo rojiblanco en este punto de la temporada. Uriarte también se ha referido a la Copa del Rey y a Nico Williams, entre otros temas, al igual que el director de Fútbol Mikel González.

Fútbol Jon Uriarte LaLiga EA Sports Copa del Rey Nico Williams Athletic Club

