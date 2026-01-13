Athletic partida zoro batetik bizirik atera da Leonen, eta aurrera egin du Kopan (3-4)
Lehen zatian sei gol izan dira, eta partida hirutan berdintzeko gai izan da Valverderen taldea. Atsedenaldiaren ostean, talde zuri-gorria jokalari bat gutxiagorekin geratu da Paredesek txartel gorria ikusi duelako, eta Unai Gomezek luzapenean penaltiz sartutako golak neurketa erabaki du.
Athleticek bizirik ateratzea lortu du Leonen jokatutako partida zorotik, eta Errege Kopako final-laurdenetarako sailkatu da Cultural Leonesa 3-4 kanporatuta luzapenean.
Cultural Leonesaren partida hasiera onak saria izan du. Nico Williamsek etxekoen taldeko atezainaren eskuetara egindako jaurtiketa baten ondoren, Calerok Leongo taldea aurreratu du markagailuan, 16. minutuan.
Ondoren, Iñaki Williamsek baloi bat errematatu du area barruan, baina ez du aterik aurkitu. Hurrengoan, aldiz, Guruzetak area barruan baloi bat harrapatu eta asmatu du 25. Minutuan, Bañuz gaindituz.
Hala ere, pozak gutxi iraun dio Valverderen taldeari, hurrengo jokaldian Calerok Leongo taldea aurreratu baitu berriro. Epaileak gola baliogabetu egin du hasiera batean jokoz kanpoa adierazi, baina VARak baliozkoa zela ebatzi du.
Minutu batzuk geroago Guruzetak Leongo taldeak baloiaren irteeran egindako akatsa aprobetxatu du. Galarretak baloia lapurtu eta pase ona eman dio gipuzkoarrari, eta aurrelari zuri-gorriak beste jaurtiketa on batekin gainditu du etxekoen atezaina.
Hala ere, Athleticen ahulezia agerian geratu da berriro, Vivianek penalti inozo bezain argia egin baitu area barruan baloia eskuarekin ukituta. Epaileak penaltia adierazi, eta Sobrinok baloia sarera bidali du.
Beste kolpe gogor bat jaso arren, Ernesto Valverderen taldeak markagailua berriz orekatu du atsedenaldira iritsi aurretik. Nico Williamsek burukada batekin zutoinera bidali du baloia eta aldaratzea eskuratu ostean, Leongo atzelariak penaltia egin dio. Sancetek penaltia jaurti du, baloia sareetara bidaliz. Bañuz atezaina nafarraren jaurtiketa ukitzera iritsi da.
Atsedenaldiaren ostean, Athletic sendoago zegoela zirudienean, Paredesek txartel gorria ikusi du. Dirudienez, erdiko atzelari zuri-gorriak zerbait esan dio epaileari edo marrazainari. Valverdek Yuri berdeguneratu du, defentsa indartzeko asmoz. Viandar de la Verako entrenatzaileak Areso eta Unai Gomez ere sartu ditu zelaian.
Bigarren zatia Culturalen hurbilketa arriskutsuren batekin eta Athleticen saiakera antzuekin, batez ere geldikako jokaldietan, amaitu da. Bilera luzapenera joan da ezinbestean.
Luzapenean, Yayok laugarren aldiz aurreratu du Leongo taldea, area txikian erori den baloia aprobetxatuta. Atzelari zuri-gorriak ez dira gai izan behin baino gehiagotan baloia aldentzeko. Hala ere, zorionez, Athleticentzat gola baliorik gabe utzi du epaileak, berrikusi ondoren jokoz kanpo adierazi baitu.
Handik gutxira, Unai Gomezek zuzendutako kontraeraso bikain batean, bermeotarrak zutoinera bidali du baloia, baina ondorengo aldaratzea Nico Williamsek kontrolatu du, eta Yayok penaltia egin dio. Unai Gomezek gola egin du hamaika metroetatik, zuri-gorriak aurreneko aldiz markagailuan aurretik jarriz. Bañuz baloia ukitzera iritsi da, baina ez da nahikoa izan jaurtiketa desbideratzeko.
Fitxa teknikoa:
3- Cultural Leonesa: Bañuz; Victor Garcia, Fornos, Barzic, Hinojo (Tomas Ribeiro, 105.m); Maestre, Diallo (Ojeda, 64.m); Ivan Calero (Chacon, 77.m), Bicho (Yayo, 46.m), Sobrino (Lucas Ribeiro, 64.m) eta Manu Justo (Collado, 99.m).
4- Athletic: Padilla; Gorosabel (Areso, 66.m), Vivian, Paredes, Lekue (Adama, 104.m); Ruiz de Galarreta (Yuri, 58.m), Jauregizar, Sancet (Unai Gomez, 66.m); Nico Williams, Iñaki Williams (Navarro, 83.m) eta Guruzeta (Izeta, 83.m).
Epailea: Alejandro Hernandez. Culturaleko Diallo (63.m) eta Ojedari (93.m) txartel horia erakutsi die; Athleticen aldetik, Paredesi txartel gorria atera dio (55.m). eta Sancet (62.m), Yuri (93.m) eta Izetari (94.m) horia.
Golak: 1-0, Ivan Calero (16. min); 1-1, Guruzeta (26. min); 2-1, Ivan Calero (27. min); 2-2, Guruzeta (37. min); 3-2, Sobrino (40. min); 3-3, Sancet (47. min); 3-4, Unai Gómez (102. min).
11.004 ikusle bildu dira Reino de Leon futbol-zelaian.
