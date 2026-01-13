El Athletic ha conseguido sobrevivir en un partido loco disputado en el estadio Reino de León, y se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar a la Cultural Leonesa 3-4 en la prórroga.

La Cultural Leonesa ha encontrado premio a su buen inicio de partido. Tras un disparo de Nico Williams a las manos del portero del cuadro local, Calero ha adelantado a los leoneses en el minuto 16.

Iñaki Williams ha rematado un balón dentro del área, pero no ha encontrado portería. En la siguiente Guruzeta, en cambio, si ha acertado tras cazar un balón dentro del área en el minuto 25 ha batido al Bañuz.

Poco le ha durado la alegría al equipo de Valverde porque en la siguiente jugada de nuevo Calero ha adelantado al conjunto leonés. El tanto ha sido anulado en primera instancia por fuera de juego, pero el VAR ha decretado posición válida.

Minutos después otra vez Guruzeta ha aprovechado un error en la salida de balón de la Cultural. Galarreta ha robado el esférico y ha dado un buen pase al guipuzcoano, que ha batido al meta local con otro buen disparo.

Sin embargo, la endeblez del Athletic ha quedado patente otra vez en el Reino de León, ya que Vivian ha cometido un inocente penalti, mano clarísima. Sobrino ha enviado el balón a la red.

A pesar del nuevo varapalo, el equipo de Ernesto Valverde ha vuelto a equilibrar el marcador antes del descanso. Nico Williams ha mandado el balón al palo y tras hacerse con el rechace el defensor leonés ha cometido penalti sobre el extremo rojiblanco. Sancet ha lanzado la pena máxima igualando de nuevo la contienda. Bañuz ha llegado a tocar el lanzamiento del navarro.

Tras el descanso, cuando el Athletic parecía más asentado en el choque, Paredes ha visto la tarjeta roja directa. Al parecer, el central rojiblanco ha dicho algo al colegiado o alguno de sus asistentes. Acto seguido Valverde ha introducido en el campo a Yuri con la intención de reforzar su entramado defensivo. El técnico de Viandar de la Vera también ha metido en el campo a Areso y Unai Gómez.

La segunda parte ha muerto con alguna aproximación peligrosa por parte de la Cultural y los baldíos intentos a balón parado del Athletic. El encuentro se ha ido inexorablemente a la prórroga.

Ya en el tiempo extra Yayo ha adelantado por cuarta vez al equipo leonés al aprovechar un balón que ha caído en el área pequeña. Los defensores rojiblancos se han mostrado incapaces de despejar el esférico en varias ocasiones. Sin embargo, por fortuna para el Athletic el tanto ha sido anulado por fuera de juego tras revisarlo.

Poco después, en un gran contragolpe dirigido por Unai Gómez el bermeano ha enviado el balón al palo, pero el posterior rechace ha caído a las botas de Nico Williams, que ha sido objeto de penalti, cometido por Yayo. Unai Gómez ha convertido la pena máxima poniendo por primera vez por delante en el luminoso al equipo bilbaíno. Bañuz también ha llegado a tocar el balón.

Ficha técnica:

3- Cultural Leonesa: Bañuz; Víctor García, Fornos, Barzic, Hinojo (Tomás Ribeiro, M. 105); Maestre, Diallo (Ojeda, M. 64); Iván Calero (Chacón, M. 77), Bicho (Yayo, M. 46), Sobrino (Lucas Ribeiro, M. 64) y Manu Justo (Collado, M. 99).

4- Athletic Club: Padilla; Gorosabel (Areso, M. 66), Vivian, Paredes, Lekue (Adama, M. 104); Ruíz de Galarreta (Yuri, M. 58), Jaureguizar, Sancet (Unai Gómez, M. 66); Nico Williams, Iñaqui Williams (Roberto Navarro, M83) y Guruzeta (Izeta, M. 83).

Árbitro: Alejandro Hernández (comité canario). Amonestó a Diallo (M. 63), Ojeda (M. 93) por la Cultural; expulsó a Paredes (M. 55) por roja directa y mostró tarjeta amarilla a Sancet (M. 62), Yuri (M. 93), Izeta (M. 94) por el Athletic.

Goles: 1-0, Iván Calero (M. 16); 1-1, Guruzeta (M.26); 2-1, Iván Calero (M. 27); 2-2, Guruzeta (M. 37); 3-2, Sobrino (p) (M. 40); 3-3, Sancet (p) (M. 47); 3-4, Unai Gómez (p) (M. 102)

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Reino de León ante 11 004 espectadores. En los prolegómenos del encuentro realizó el saque de honor el jugador culturalista de los años 70 Javier Larrauri.