Los albiazules han entrado con iniciativa, pero sin contar con su centro del campo y con balones largos ante un Getafe bajo mínimos, que ha aprovechado cada rendija que tenía para acercarse a los dominios de Antonio Sivera.

En el minuto 33, los locales reclamaron un agarrón en un intento de remate de Pablo Ibáñez que ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente para señalar la pena máxima.

Desde ese momento se sucedieron varias interrupciones y encontronazos entre varios jugadores que acabaron con Kiko Femenía expulsado al filo del descanso, al llegar tarde a un balón suelto por el que también peleaba Abde Rebbach.