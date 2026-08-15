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El Alavés golea al Getafe para empezar a lo grande (3-0)

Los goles de Tenaglia, Mariano y Mikel Rodríguez han dado la victoria a los babazorros, que se han aprovechado de la superioridad numérica tras la expulsión de Femenía.
VITORIA, 15/08/2026.- El defensa argentino del Alavés Nahuel Tenaglia (i) celebra su gol durante la primera jornada de LaLiga que Deportivo Alavés y Getade CF disputan hoy sábado en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/ L. Rico
Tenaglia celebra su gol junto al equipo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek garaipen handia lortu du Getaferen aurka, gorenean hasteko (3-0)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés se ha aprovechado este sábado de la inferioridad del Getafe, con diez toda la segunda mitad, para empezar con buen pie (3-0) en LaLiga EA Sports. Los goles de Tenaglia, Mariano y Mikel Rodríguez en la segunda mitad han dado la victoria a los babazorros.

Los albiazules han entrado con iniciativa, pero sin contar con su centro del campo y con balones largos ante un Getafe bajo mínimos, que ha aprovechado cada rendija que tenía para acercarse a los dominios de Antonio Sivera.

En el minuto 33, los locales reclamaron un agarrón en un intento de remate de Pablo Ibáñez que ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente para señalar la pena máxima.

Desde ese momento se sucedieron varias interrupciones y encontronazos entre varios jugadores que acabaron con Kiko Femenía expulsado al filo del descanso, al llegar tarde a un balón suelto por el que también peleaba Abde Rebbach.

La segunda parte comenzó con dos muy buenas intervenciones consecutivas de David Soria, que evitó que el Alavés se adelantara en superioridad numérica.

El guardameta azulón fue el mejor de su equipo, pues volvió a aparecer para sacar un disparo mordido de Denis Suárez.

Quique Sánchez Flores cambió su dibujo y puso más hombres en la zona ofensiva para crear problemas al plantel madrileño.

La insistencia del Alavés tuvo su premio. En un intento de salida del Getafe apareció Nahuel Tenaglia para recuperar el balón, sumarse al ataque y acabar la jugada con remate picado de cabeza a pase de Mariano Díaz, muy activo desde su entrada (1-0).

A pesar del 1-0, los locales no renunciaron y Mikel Rodríguez pudo sentenciar en la recta final, pero falló en el mano a mano con David Soria.

Con el Getafe volcado, Mariano Díaz se inventó una obra de arte por una escuadra en el minuto 92 (2-0).

En el 94, Mikel Rodríguez se estrenó en Liga con otro tanto (3-0).

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Goles

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