ALAVES VS GETAFE (3-0)
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Aitor Mañas: “Ha sido increíble empezar así; queremos más”

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Aitor Mañas
18:00 - 20:00
Aitor Mañas.
Euskaraz irakurri: Aitor Mañas: “Ikaragarria izan da horrela hastea; gehiago nahi dugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha ganado 3-0 al Getafe en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Rodríguez, Mariano y Tenaglia han sido los goleadores babazorros. Tanto el debutante Aitor Mañas, como Tenaglia, han subrayado la importancia de haber estado uno más en el campo para poder vivir ese “increíble comienzo”.

El Alavés golea al Getafe para empezar a lo grande
Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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