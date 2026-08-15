Aitor Mañas: “Ha sido increíble empezar así; queremos más”

El Alavés ya ha terminado la pretemporada. El equipo de Quique Sanchez Flores se enfrentaba al Racing en El Sardinero con el trofeo Nando Yosu en juego y ha logrado la victoria en la tanda de penaltis (7-8) tras empatar a uno. Mantilla, en propia puerta tras un tiro de Youssef, y Villalibre han sido los goleadores del partido.