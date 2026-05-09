El Alavés suma en Elche, aunque sigue sin despegar (1-1)
Los babazorros se han adelantado con un gol de Toni Martínez, de penalti, y han empatado después los ilicitanos con un tanto de cabeza de Álvaro Rodríguez. Al final, los albiazules se han podido llevar el triunfo con un remate de Mañas al palo en el minuto 98.
El Deportivo Alavés y el Elche han empatado 1-1 en el estadio Martinez Valero, en un partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. Se ha adelantado el equipo babazorro con el penalti marcado por Toni Martínez y lo ha igualado Álvaro Rodríguez en el 72. En la última jugada, Aitor Mañas la ha tenido para la victoria del equipo albiazul. Un reparto de puntos que no saca al Alavés del descenso.
En los primeros compases, ambos equipos han afrontado el encuentro con mucha precaución, conscientes de la importancia de los puntos en juego.
La lluvia ha condicionado el desarrollo del partido. El césped, muy pesado, ha dificultado la circulación del balón y ha provocado varios resbalones en ambos conjuntos. Guridi ha protagonizado el primer aviso del Alavés y, poco después, André Silva también ha probado fortuna desde una posición escorada dentro del área.
El delantero portugués ha vuelto a generar peligro tras una recuperación de Gonzalo Villar en campo rival, aunque la defensa visitante ha conseguido bloquear el remate. Elche y Alavés han buscado profundidad sobre todo por la banda derecha, en un choque muy disputado y con pocas ocasiones claras.
Con el paso de los minutos, el conjunto ilicitano ha dado un paso adelante y ha encerrado por momentos al equipo babazorro. Álvaro Rodríguez, con un cabezazo cercano, y Febas, con un disparo taponado, han estado cerca de romper el empate antes del descanso. Sivera también ha sufrido un gran susto en la última acción de la primera parte tras un despeje que ha golpeado en Álvaro.
Apenas reanudado el juego, Busquets Ferrer ha señalado penalti a favor del Alavés por una acción de Valera sobre Álex, en una jugada precedida por un posible pisotón sobre Guridi. Toni Martínez ha convertido desde los once metros y ha adelantado al equipo albiazul (0-1).
El tanto ha hecho daño al Elche y ha desatado al Alavés, que ha podido anotar el segundo poco después tras un nuevo contraataque, aunque en esta ocasión el remate de Diabaté ha salido desviado.
El conjunto ilicitano ha ido recuperando la confianza con el balón y ha estado a punto de empatar en un remate de Álvaro Rodríguez que ha despejado de forma espectacular Sivera. Poco después, el delantero no ha encontrado portería tras un rechace del guardameta a disparo de André da Silva.
El Elche, refrescado con los cambios, ha encontrado oxígeno en un centro de Josan que Álvaro Rodríguez ha rematado de cabeza a la red (1-1).
El conjunto local y su afición han entrado en combustión ante un Alavés que ha comenzado a jugar con el cronómetro y la ansiedad de su rival.
Con el Elche volcado en busca del triunfo, el equipo babazorro ha dispuesto de la última ocasión del partido tras un remate de Mañas que se ha estrellado en el poste.
Te puede interesar
Antonio Sivera: “Ahora mismo cada punto cuenta”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras el empate de su equipo por 1-1 ante el Elche, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
Sánchez Flores, antes de visitar al Elche: “El partido del sábado es una final”
El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies.
Antonio Sivera: “Es una derrota dura”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras la derrota de su equipo por 2-4 ante el Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)
El equipo babazorro se ha adelantado por dos veces en el marcador, pero los leones, con cuatro goles, los tres últimos en 15 minutos, se han llevado unos puntos que valen su peso en oro.
Sánchez Flores, sobre el derbi: “El Athletic es un equipo más peligroso que hace dos meses”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para hablar sobre el derbi que les enfrentará al Athletic Club en Mendizorrotza este sábado.
Ángel Pérez: “Mentalmente, es una victoria que da más que tres puntos”
Declaraciones del jugador del Alavés, Ángel Pérez, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los albiazules suman así tres puntos que les permiten salir de las posiciones de descenso.
El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)
El Glorioso ha conseguido una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador.
Sánchez Flores: “Contamos con un jugador más, que es la grada"
El Deportivo Alavés afronta este sábado en Mendizorrotza un duelo directo por la permanencia ante el Mallorca. Quique Sánchez Flores ha querido rebajar la presión, apelando a la experiencia del vestuario en este tipo de situaciones y destacando el papel clave de la afición como “un jugador más”.
Tenaglia: “Tuvimos muchas ocasiones, las fallamos y ellos no nos perdonaron”
El Alavés ha perdido ante el Real Madrid por 2-1. Después del partido, Nahuel Tenaglia ha aceptado que “han dejado un metro a Vinicius y a Mbappe, y ellos no perdonan”, pero también sabe que ellos han jugado bien, “hicimos buen fútbol”.