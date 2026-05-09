El Alavés suma en Elche, aunque sigue sin despegar (1-1)

En los primeros compases, ambos equipos han afrontado el encuentro con mucha precaución, conscientes de la importancia de los puntos en juego.

La lluvia ha condicionado el desarrollo del partido. El césped, muy pesado, ha dificultado la circulación del balón y ha provocado varios resbalones en ambos conjuntos. Guridi ha protagonizado el primer aviso del Alavés y, poco después, André Silva también ha probado fortuna desde una posición escorada dentro del área.

El delantero portugués ha vuelto a generar peligro tras una recuperación de Gonzalo Villar en campo rival, aunque la defensa visitante ha conseguido bloquear el remate. Elche y Alavés han buscado profundidad sobre todo por la banda derecha, en un choque muy disputado y con pocas ocasiones claras.

Con el paso de los minutos, el conjunto ilicitano ha dado un paso adelante y ha encerrado por momentos al equipo babazorro. Álvaro Rodríguez, con un cabezazo cercano, y Febas, con un disparo taponado, han estado cerca de romper el empate antes del descanso. Sivera también ha sufrido un gran susto en la última acción de la primera parte tras un despeje que ha golpeado en Álvaro.