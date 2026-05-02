El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)

El técnico rojiblanco Ernesto Valverde movió el banquillo en el descanso y el Athletic Club empató con un gol de Robert Navarro tras una jugada personal y un disparo que desvió un defensa.

El Alavés apretó y en una recuperación, Víctor Parada se plantó dentro del área. El defensa fue derribado y el público, que llenó el estadio de Mendizorroza, reclamó penalti en una segunda parte con más chispa.

En el 68 Nahuel Tenaglia remató en el primer palo para poner el 2-1, con menos de media hora por delante.

La ventaja duró poco en el marcador. A los siete minutos, Oihan Sancet se sacó un gol de la chistera ante la falta de presión de la defensa local, que le permitió perfilarse dentro del área para poner el 2-2.

Desde el empate, el partido se abrió y el Athletic insistió hasta que encontró el premio con una buena combinación en el balcón del área que permitió disparar a Nico Williams dentro del área y, de nuevo, el balón golpeó en un defensa, para desviarse lo justo y colarse en la meta de Sivera.

El pequeño de los Williams el partido al aprovecharse de un error en un despeje de Nahuel Tenaglia. Williams se plantó delante de Antonio Sivera y sentenció el partido con su segundo gol, el cuarto de la tarde.

Guridi tuvo la opción de recortar distancias pero el Athletic se cerró bien para no dar opciones a los locales.