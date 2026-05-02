El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)
El equipo babazorro se ha adelantado por dos veces en el marcador, pero los leones, con cuatro goles, los tres últimos en 15 minutos, se han llevado unos puntos que valen su peso en oro.
Nico Williams culminó la remontada del Athletic Club ante el Deportivo Alavés en Vitoria con dos goles en cuatro minutos (2-4) que permiten soñar a su equipo con un puesto europeo y deja al conjunto babazorro al borde de los puestos de descenso en la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El encuentro comenzó de cara para el Alavés, que se adelantó en los primeros compases después de aguantar los tímidos embistes iniciales del Athletic.
Una jugada personal de Ángel Pérez, que decidió meterse entre líneas, acabó en la llegada de Antonio Blanco, que se coló fuera de marca dentro del área y adelantó a los suyos con un golpeo duro que superó a Unai Simón a los 9 minutos.
En una de las pocas llegadas claras del Alavés, casi siempre por la banda de Ángel Pérez, el colegiado decretó penalti sobre Toni Martínez, pero el VAR intervino para anular la decisión de Quintero González.
El técnico rojiblanco Ernesto Valverde movió el banquillo en el descanso y el Athletic Club empató con un gol de Robert Navarro tras una jugada personal y un disparo que desvió un defensa.
El Alavés apretó y en una recuperación, Víctor Parada se plantó dentro del área. El defensa fue derribado y el público, que llenó el estadio de Mendizorroza, reclamó penalti en una segunda parte con más chispa.
En el 68 Nahuel Tenaglia remató en el primer palo para poner el 2-1, con menos de media hora por delante.
La ventaja duró poco en el marcador. A los siete minutos, Oihan Sancet se sacó un gol de la chistera ante la falta de presión de la defensa local, que le permitió perfilarse dentro del área para poner el 2-2.
Desde el empate, el partido se abrió y el Athletic insistió hasta que encontró el premio con una buena combinación en el balcón del área que permitió disparar a Nico Williams dentro del área y, de nuevo, el balón golpeó en un defensa, para desviarse lo justo y colarse en la meta de Sivera.
El pequeño de los Williams el partido al aprovecharse de un error en un despeje de Nahuel Tenaglia. Williams se plantó delante de Antonio Sivera y sentenció el partido con su segundo gol, el cuarto de la tarde.
Guridi tuvo la opción de recortar distancias pero el Athletic se cerró bien para no dar opciones a los locales.
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