Zorigaiztoko amaiera Alavesentzat Valentzian (3-2)
Talde babazorroak bi aldiz hartu du aurrea markagailuan, baina penalti batek eta Pacheco eta Guevararen kaleratze bikoitzak amaierarik txarrena eragin dute.
Alavesek 3-2ko emaitzarekin galdu du igande honetan Valentziaren aurka. Azken minutuek kalte larria egin diete babazorroei EA Sports Ligako 27. jardunaldian. Alavesek birritan hartu du aurrea markagailuan, Boyeren bi golekin, baina penalti batek eta 99. minutuan Pacheco eta Guevara kanporatu izanak azken emaitza baldintzatu dute, Quique Sanchez Floresen debuta saminduta.
Minutu bat ere ez zen igaro eta Jose Luis Guzmanek Alavesen aldeko penaltia ezarri du, Guidok Toni Martinez zapaldu ostean. Lucas Boyek jaurti du zigorrik handiena eta ez du huts egin (0-1).
Alaves arintasunez atera da kontraerasora, gaizki pasatzen hasi zen Valentziaren aurka. Angelek min handia egin du hegaletik eta Alavesek berriro abisatu du Ottoren txut batekin.
Alavesen defentsaren sendotasunak atsedenaldira markagailuan aurretik joatea eragin du.
Atsedenaldiaren ostean, Valentzia hazita atera da, eta minutu bat baino ez zaio kostatu partida berdintzea. Siverak bere maila ona erakutsi du jokaldi batean, Ugrinici bi geldiketa jarraian eginda. Sadiqen oinetan erori da baloia, eta Javi Guerrak 1-1ekoa jarri du.
Partida bizi-bizi zegoen, berdinduta eta aukerekin bi taldeentzat, eta euren aulkiak mugitzea erabaki dute garaipena bilatzeko. Baina aurretik zelaian zegoenak sartu du gola: Lucas Boye. Babazorroen golegile nagusiak gora salto du korner baten gola sartzeko (1-2).
Valentzia erasora jaurti da eta Cömertek, 90. minutuan bolea indartsu batekin, markagailua berdindu du berriro (2-2).
Guzman Mansillak 8 minutu gehiago luzatu du partida, eta bi taldeak garaipenaren golaren bila aritu dira. 95. minutuan, Pachecok Hugo Durori heldu dio eta epaileak penaltia adierazi du. Madruildarrak gola sartu du garaipena lortzeko (3-2) .
Gainera, jokaldi horretan Pacheco eta Guevara txartel hori bikoitzarekin kanporatu dituzte.
Sanchez Flores: "Egiten denak zerikusi handiagoa izango du emozionalarekin kirolarekin baino"
Alaveseko entrenatzaile berriak EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidaz hitz egin du. Aitortu du lan denbora mugatua izan dela taldea nahi bezala moldatzeko, baina talde sendoa izaten saiatuko direla esan du.
Facundo Garcesek ezin izango du neurketa ofizialik jokatu zortzi hilabetean
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak (KAA) partzialki onartu du zazpi futbolariren helegitea, tartean Garces bera, eta norgehiagoka ofizialetara mugatu du FIFAk jarritako zigorra, agiriak faltsutzeagatik Malaysiako pasaportea lortzeko. Ondorioz, jokalari argentinarrak Alavesekin entrenatu eta lagunartekoak jokatu ahal izango ditu.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea: "Arima duen taldea da, gustatzen zait"
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaile berria aurkeztu dute asteazken honetan, eta taldeari buruzko lehen iritziak eman ditu, baita etorkizunari begira dituen helburuak ere.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria
Gasteizko klubak Eduardo Chacho Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du. Sanchez Flores, EA Sports Ligan, Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla zuzendu ditu. 2028ra arte sinatu du Alavesekin.
Coudetek Alavesen entrenatzailea izateari utzi dio
Argentinarra 2024ko abenduan hasi zen euskal taldea zuzentzen, Luis Garcia Plazaren ordez. 2024-2025 denboraldian, Coudet entrenatzaile zebilela, Alavesek EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian lortu zuen mailari eustea, eta 2025-2026an jaitsiera postuetatik kanpo ibili da.
Sivera: "Bat gutxiagorekin egotea traba izan da"
Alaveseko atezainak EA Sports Ligako 26. jardunaldian Levanteren aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (2-0).
Espiren azken uneko golek Alavesen lan ona zapuztu dute Levanten (2-0)
Babazorroak jaun eta jabe izan dira lehen zatian, gola sartzeko aukera asko izan dituzte, baina Parada kaleratzeak eta Espiren bi golek punturik gabe utzi dituzte bisitariak.
Chacho Coudet, River Platen ustezko eskaintzari buruz: "Inor ez da nirekin komunikatu, ezta nire ordezkariarekin ere"
Chacho Coudet Alaveseko entrenatzaileak River Plate taldearen ustezko fitxaketaren zurrumurruei buruz hitz egin du prentsaurrekoan. Azaldu duenez, inork ez dio ezer galdetu, ez berari ezta haren ordezkariari ere. Halaber, biharko Levanteren aurkako partida nola ikusten duen aztertu du.
Pablo Ibañez: “Irabazteko eta aurrerapauso bat emateko gaitasuna dugun une garrantzitsuetan, ez dugu egiten”
Alavesek berdindu egin du Gironaren aurka Mendizorrotzan (2-2). Arabako taldeak ez du nahi zituen hiru puntuak eskuratzea lortu, beraz, Pablo Ibañezek esan digunez "garaipena laster heldu behar da". Martxoaren 27an Levanteren aurkako partidan hori izango da babazorroen helburua.