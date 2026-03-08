LALIGA EA SPORTS
Final de pesadilla para el Alavés en Valencia (3-2)

El equipo babazorro se ha adelantado en el marcador dos veces, pero un penalti y la doble expulsión de Pacheco y Guevara en el descuento han generado el peor final posible.
VALENCIA, 08/03/2026.- El árbitro Guzmán Mansilla pita penalti a favor del Valencia, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, este domingo en el estadio de Mestalla. EFE/ Ana Escobar
Jugadores del Valencia celebrando el gol, mientras que los del Alavés discuten con el árbitro. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zorigaiztoko amaiera Alavesentzat Valentzian (3-2)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha perdido por 3-2 ante el Valencia este domingo en un partido loco en el que los minutos finales han perjudicado gravemente a los babazorros en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Dos veces se ha adelantado el Alavés en el marcador, con dos goles de Boyé, pero un penalti y la doble expulsión de Pacheco y Guevara en el minuto 99 han condicionado el resultado final, amargando el debut de Quique Sánchez Flores.

El partido ha comenzado vibrante. No había pasado ni un minuto de juego y José Luis Guzmán ya había decretado penalti a favor del Alavés después de una pisada de Guido sobre Toni Martínez. Ha sido Lucas Boyé el encargado de ejecutar la pena máxima y no ha fallado (0-1).

El Alavés ha salido al contraataque con fluidez ante un equipo valencianista que ha comenzado a pasarlo mal. Ángel ha hecho mucho daño por la banda y el Alavés ha vuelto a avisar con un chut de Otto que se fue por detrás de la red.

La contundencia defensiva del Alavés ha hecho que se marcharan al descanso por delante en el marcador.

Tras el descanso, el Valencia ha salido crecido y solo le ha costado un minuto empatar el partido. Después de una jugada en la que Sivera volvió a demostrar su buen nivel con dos paradas seguidas a Ugrinic, la pelota ha caído en los pies de Sadiq, que ha cedido para que Javi Guerra pusiera un 1-1.

El partido estaba intenso, igualado y con alternativas para ambos equipos, que han decidido mover sus banquillos para buscar la victoria. Pero ha marcado el que ya estaba: Lucas Boyé. El máximo goleador de los babazorros se ha elevado tras un córner para volver a adelantar a su equipo (1-2).  

El Valencia se ha volcado y Cömert, que ha cazado el rechace de un cabezazo al palo de Núñez con una potente volea en el 90, ha igualado el marcador de nuevo (2-2)

Guzmán Mansilla ha agregado 8 minutos de tiempo añadido en el que ambos equipos se han volcado en busca del gol de la victoria. En el 95, Pacheco ha agarrado a Hugo Duro y el madrileño ha convertido el penalti para la victoria (3-2).

Además, en esa jugada tanto Pacheco como Guevara han sido expulsados con doble tarjeta amarilla.

Declaraciones
