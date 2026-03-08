Final de pesadilla para el Alavés en Valencia (3-2)

El Alavés ha salido al contraataque con fluidez ante un equipo valencianista que ha comenzado a pasarlo mal. Ángel ha hecho mucho daño por la banda y el Alavés ha vuelto a avisar con un chut de Otto que se fue por detrás de la red.

La contundencia defensiva del Alavés ha hecho que se marcharan al descanso por delante en el marcador.

Tras el descanso, el Valencia ha salido crecido y solo le ha costado un minuto empatar el partido. Después de una jugada en la que Sivera volvió a demostrar su buen nivel con dos paradas seguidas a Ugrinic, la pelota ha caído en los pies de Sadiq, que ha cedido para que Javi Guerra pusiera un 1-1.