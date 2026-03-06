VALENTZIA VS ALAVES

Sanchez Flores: "Egiten denak zerikusi handiagoa izango du emozionalarekin kirolarekin baino"

Alaves
18:00 - 20:00

Quique Sánchez. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko entrenatzaile berriak EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidaz hitz egin du. Aitortu du lan denbora mugatua izan dela taldea nahi bezala moldatzeko, baina talde sendoa izaten saiatuko direla esan du.

 

Futbola Alaves EA Sports Liga

