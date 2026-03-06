Sánchez Flores: "Lo que se haga tendrá más que ver con lo emocional que con lo deportivo”
El nuevo entrenador del Alavés ha hablado sobre el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Ha reconocido que el tiempo de trabajo ha sido limitado para moldear al equipo como le gustaría, pero ha asegurado que van a intentar ser un equipo firme.
El TAS reactiva la sanción a Garcés, que no podrá disputar partidos oficiales en ocho meses
Ese tribunal ha estimado parcialmente el recurso de siete futbolistas, entre ellos Garcés, y ha limitado solo a partidos oficiales la sanción les impuso la FIFA por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia. Por lo tanto, sí podrá entrenar y jugar amistosos con el Alavés.
Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés: "Es un equipo que tiene alma, es una plantilla que me gusta"
Quique Sánchez Flores ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Alavés, y ha dado sus primeras impresiones sobre el equipo, así como de sus objetivos cara al futuro.
Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés
El técnico, de 61 años, es el elegido por el club vitoriano para sustituir a Eduardo 'Chacho' Coudet, que ha fichado por el River Plate. Sánchez Flores, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, en LaLiga EA Sports, al Getafe, al Valencia, al Atlético Madrid, al Espanyol y al Sevilla. Se ha comprometido con el Alavés hasta 2028.
Coudet deja de ser el entrenador del Alavés
El técnico argentino ha dirigido al equipo vasco desde diciembre de 2024, cuando sustituyó a Luis García Plaza. En la temporada 2024-2025, con Coudet como entrenador, el Alavés logró la permanencia en LaLiga EA Sports una jornada antes de la conclusión del campeonato, y, en la 2025-2026, se ha mantenido fuera de los puestos de descenso.
Sivera: "Estar con uno menos ha sido un lastre"
El portero del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Levante (2-0) en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.
Los goles del último momento de Espí desbaratan la buena actuación del Alavés en Levante (2-0)
Dominaron el primer tiempo con varias ocasiones para marcar, pero la expulsión de Parada y dos goles de Espí dejaron sin puntos a los babazorros.
Chacho Coudet, sobre la supuesta oferta del River Plate: "Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante"
El entrenador del Alavés, Chacho Coudet, ha hablado en rueda de prensa sobre los rumores de su posible fichaje por el River Plate. Ha explicado que no nadie se ha puesto en contacto con él sobre el tema. Asimismo, ha analizado cómo ve el partido de mañana ante el Levante.
Pablo Ibáñez: “En momentos importantes que tenemos la capacidad de ganar y dar un paso adelante, no lo estamos haciendo”
El Alavés ha empatado contra el Girona en Mendizorroza (2-2). El equipo albiazul no ha conseguido los tres untos que quería, por lo que según nos ha dicho Pablo Ibáñez, "la victoria tiene que llegar ya". El proximo objetivo será el partido contra el Levante del viernes 27 de febrero.
Lucas Boyé, con su doblete, rescata un punto en Mendizorrotza ante el Girona (2-2)
Los de Coudet se han adelantado nada más comenzar el encuentro gracias a un tanto del delantero argentino, pero el Girona ha empatado en la primera parte y ha volteado el marcador tras el descanso. Sin embargo, el delantero babazorro ha empatado al final del encuentro.