VALENCIA VS ALAVÉS
Sánchez Flores: "Lo que se haga tendrá más que ver con lo emocional que con lo deportivo”

Alaves
18:00 - 20:00
Quique Sánchez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Sanchez: "Egiten denak zerikusi handiagoa izango du emozionalarekin kirolarekin baino"
author image

EITB

Última actualización

El nuevo entrenador del Alavés ha hablado sobre el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Ha reconocido que el tiempo de trabajo ha sido limitado para moldear al equipo como le gustaría, pero ha asegurado que van a intentar ser un equipo firme.

 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

