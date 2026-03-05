Facundo Garcesek ezin izango du neurketa ofizialik jokatu zortzi hilabetean
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak (KAA) partzialki onartu du zazpi futbolariren helegitea, tartean Garces bera, eta norgehiagoka ofizialetara mugatu du FIFAk jarritako zigorra, agiriak faltsutzeagatik Malaysiako pasaportea lortzeko. Ondorioz, jokalari argentinarrak Alavesekin entrenatu eta lagunartekoak jokatu ahal izango ditu.
Facundo Garces Alaveseko atzelari argentinarrak zortzi hilabetean partida ofizialak jokatzea galaraziko dion zigorra bete beharko du, baina talde gasteiztarrarekin entrenatu eta lagunartekoak jokatu ahal izango ditu, Kirola Arbitratzeko Auzitegiak (KAA) erabaki bezala.
Auzitegi horrek partzialki onartu du zazpi futbolariren helegitea, tartean Garces bera, eta neurketa ofizialetara mugatu du FIFAk Malaysiako pasaportea lortzeko agiriak faltsutzeagatik ezarri zien 12 hilabeteko zigorra.
KAAk zehaztu duenez, norgehiagokak jokatzeko debekua gaur hasi da, baina dagoeneko 2025eko irailaren 25etik urtarrilaren 26ra betetako zigorraldia barne hartzen du.
Horrela, KAAk urtebetez futbolarekin lotutako edozein jarduera egitea eragozten zien zigorra mugatu du, baina Malaysiako Federazioaren (FAM) eskaera baztertu du, eta erakunde horri ezarritako isunari eutsi dio (350.000 libera suitzar). Federazio horren zuzendaritzak dimisioa eman zuen urtarrilaren 28an eskandalua zela eta.
KAAk gogorarazi du 2025ean Malaysiako Federazioak Facundo Garces, Rodrigo Holgado eta Imanol Machuca jokalari argentinarrei, Joao Figueiredo brasildarrari, Gabriel Palmero kanariarrari, Jon Irazabal bizkaitarrari eta Hector Hevel Serrano holandarrari proposatu ziela herritartasuna lortzea eta euren selekzioaren parte izatea 2027ko Asiako Kopa jokatzeko.
FIFAren Diziplina Batzordeak iazko irailean ondorioztatu zuen Malaysiako Federazioak eta futbolariek dokumentazio faltsua erabili zutela nazionalizazio-prozesuan, eta zigorrak ezarri zizkien. Apelazio-organoak azaroan berretsi zituen zigorrak, federazioari eta jokalariei 350.000 eta 2.000 liberako isunak, hurrenez hurren. Era berean, futbolean aritzeko hamabi hilabeteko debekua ezarri zien.
Facundo Garces Alaveseko atzelariak zigorra behin-behinean bertan behera uztea lortu zuen KAAn, urtarrilaren 26an, eta Alavesen dinamikara itzuli ahal izan zen.
Zure interesekoa izan daiteke
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea: "Arima duen taldea da, gustatzen zait"
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaile berria aurkeztu dute asteazken honetan, eta taldeari buruzko lehen iritziak eman ditu, baita etorkizunari begira dituen helburuak ere.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria
Gasteizko klubak Eduardo Chacho Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du. Sanchez Flores, EA Sports Ligan, Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla zuzendu ditu. 2028ra arte sinatu du Alavesekin.
Coudetek Alavesen entrenatzailea izateari utzi dio
Argentinarra 2024ko abenduan hasi zen euskal taldea zuzentzen, Luis Garcia Plazaren ordez. 2024-2025 denboraldian, Coudet entrenatzaile zebilela, Alavesek EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian lortu zuen mailari eustea, eta 2025-2026an jaitsiera postuetatik kanpo ibili da.
Sivera: "Bat gutxiagorekin egotea traba izan da"
Alaveseko atezainak EA Sports Ligako 26. jardunaldian Levanteren aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (2-0).
Espiren azken uneko golek Alavesen lan ona zapuztu dute Levanten (2-0)
Babazorroak jaun eta jabe izan dira lehen zatian, gola sartzeko aukera asko izan dituzte, baina Parada kaleratzeak eta Espiren bi golek punturik gabe utzi dituzte bisitariak.
Chacho Coudet, River Platen ustezko eskaintzari buruz: "Inor ez da nirekin komunikatu, ezta nire ordezkariarekin ere"
Chacho Coudet Alaveseko entrenatzaileak River Plate taldearen ustezko fitxaketaren zurrumurruei buruz hitz egin du prentsaurrekoan. Azaldu duenez, inork ez dio ezer galdetu, ez berari ezta haren ordezkariari ere. Halaber, biharko Levanteren aurkako partida nola ikusten duen aztertu du.
Pablo Ibañez: “Irabazteko eta aurrerapauso bat emateko gaitasuna dugun une garrantzitsuetan, ez dugu egiten”
Alavesek berdindu egin du Gironaren aurka Mendizorrotzan (2-2). Arabako taldeak ez du nahi zituen hiru puntuak eskuratzea lortu, beraz, Pablo Ibañezek esan digunez "garaipena laster heldu behar da". Martxoaren 27an Levanteren aurkako partidan hori izango da babazorroen helburua.
Lucas Boyek, bere bi golekin, puntu bat erreskatatu du Mendizorrotzan Gironaren aurka (2-2)
Coudeten taldea partida hasi eta berehala aurreratu da aurrelari argentinarraren gol bati esker, baina Gironak berdinketa lortu du lehen zatian eta markagailua irauli du atsedenaldiaren ostean. Neurketaren azken minutuetan binakoa egin du Boyek.
Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran
Alaves eta Gironaren arteko partida hasi baino lehen, Baskoniari omenaldia egin diote Mendizorrotzan, atzo, Valentzian, Saskibaloiko Errege Kopako finala irabazteagatik. Markus Howardek egin du ohorezko sakea, Tadas Sedekerskis kapitainak garaikurra zaleei eskaintzen zien bitartean.