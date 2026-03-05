El TAS reactiva la sanción a Garcés, que no podrá disputar partidos oficiales en ocho meses
El central argentino del Alavés, Facundo Garcés, deberá cumplir una sanción que le impedirá disputar partidos oficiales hasta dentro de ocho meses, aunque sí podrá entrenar y jugar amistosos, tal como ha establecido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Ese tribunal ha estimado parcialmente el recurso de siete futbolistas, entre ellos Garcés, y ha limitado solo a partidos oficiales la sanción de 12 meses que les impuso la FIFA por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia.
El TAS ha precisado que la prohibición de jugar partidos empieza este jueves, pero incluye el periodo ya cumplido desde el 25 de septiembre de 2025 al 26 de enero.
El panel del TAS ha reducido así el castigo a los jugadores que les impedía realizar durante un año cualquier actividad relacionada con el fútbol, pero ha rechazado la reclamación de la Federación de Malasia (FAM), cuya cúpula directiva dimitió el 28 de enero por el escándalo, y mantuvo la multa que le impuso este organismo de 350 000 francos suizos.
El TAS ha recordado que en 2025 la Federación de Malasia planteó a los jugadores argentinos Facundo Garcés, Rodrigo Holgado e Imanol Machuca, el brasileño Joao Figueiredo, el canario Gabriel Palmero y el vizcaíno Jon Irazabal y el neerlandés Hector Hevel Serrano obtener la nacionalidad del país para ser parte de su selección y jugar la Copa Asiática 2027.
La Comisión de Disciplina de la FIFA concluyó en septiembre del año pasado que la Federación de Malasia y los futbolistas habían utilizado documentación falsa en el proceso para la nacionalización y adoptó sanciones contra ellos, que fueron confirmadas en noviembre por el órgano de apelación, con la multa de 350 000 francos para la federación y de 2000 para los jugadores, con suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol durante doce meses.
El central del Alavés Facundo Garcés obtuvo en el TAS, el pasado 26 de enero, la suspensión cautelar de la sanción y pudo reincorporarse a la dinámica del grupo.
