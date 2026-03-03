Deja el club
Coudet deja de ser el entrenador del Alavés

El técnico argentino ha dirigido al equipo vasco desde diciembre de 2024, cuando sustituyó a Luis García Plaza. En la temporada 2024-2025, con Coudet como entrenador, el Alavés logró la permanencia en LaLiga EA Sports una jornada antes de la conclusión del campeonato, y, en la 2025-2026, se ha mantenido fuera de los puestos de descenso.
GRAFCAV297. VITORIA (ESPAÑA), 26/02/2026.- El entrenador del Deportivo Alavés, el "Chacho" Coudet, durante la rueda de prensa previa al partido del equipo contra el Levante, en la que también ha hablado sobre su posible marcha al River Plate argentino. EFE/Adrián Ruiz Hierro.
Euskaraz irakurri: Coudetek Alaveseko entrenatzailea izateari utzi dio
J. E. R. | EITB

Eduardo Chacho Coudet ha dejado de ser el entrenador del Alavés, según ha confirmado el club vitoriano. De esta forma, Coudet ha cerrado un periodo de un año y tres meses al frente del primer equipo del Alavés, al que llegó en diciembre de 2024, en sustitución de Luis García Plaza.

Con él en el banquillo, el Alavés obtuvo, en la temporada 2024-2025, la permanencia en LaLiga EA Sports, una jornada antes de la conclusión del campeonato, en el que el equipo vitoriano finalizó en decimoquinta posición, con 42 puntos. En la campaña 2025-2026, el Alavés se ha mantenido fuera de los puestos de descenso, y actualmente, terminada la 26ª jornada, ocupa la decimosexta plaza, con 27 puntos, tres más que el decimoctavo, que es el Mallorca; además, el Alavés ha llegado a cuartos de final de la Copa del Rey, después de eliminar, entre otros rivales, al Sevilla y al Rayo Vallecano. 

El Alavés ha agradecido a Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le ha deseado “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.

Eduardo Coudet

Espero que no se vea como una falta de respeto

Por su parte, Coudet, que firmará por River Plate en las próximas horas, ha explicado que su marcha del equipo es por “una gran oportunidad” y espera “que no se vea como una falta de respeto”.

El argentino, a través del club vitoriano, ha querido enviar “un gran abrazo a toda la afición” y se ha mostrado “agradecido por el trabajo y por el respeto” y la labor en el día a día de los directivos y los trabajadores del club. “Hacen que este club se sostenga en Primera División”, ha remarcado, así como la plantilla.

“Espero haber respetado y trabajado el 100% de mi capacidad”, ha indicado. “Confíen mucho en este plantel, que seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo”, ha expresado. 

