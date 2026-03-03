Coudet deja de ser el entrenador del Alavés

Eduardo Chacho Coudet ha dejado de ser el entrenador del Alavés, según ha confirmado el club vitoriano. De esta forma, Coudet ha cerrado un periodo de un año y tres meses al frente del primer equipo del Alavés, al que llegó en diciembre de 2024, en sustitución de Luis García Plaza.

Con él en el banquillo, el Alavés obtuvo, en la temporada 2024-2025, la permanencia en LaLiga EA Sports, una jornada antes de la conclusión del campeonato, en el que el equipo vitoriano finalizó en decimoquinta posición, con 42 puntos. En la campaña 2025-2026, el Alavés se ha mantenido fuera de los puestos de descenso, y actualmente, terminada la 26ª jornada, ocupa la decimosexta plaza, con 27 puntos, tres más que el decimoctavo, que es el Mallorca; además, el Alavés ha llegado a cuartos de final de la Copa del Rey, después de eliminar, entre otros rivales, al Sevilla y al Rayo Vallecano.

El Alavés ha agradecido a Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le ha deseado “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.