Espiren azken uneko golek Alavesen lan ona zapuztu dute Levanten (2-0)

Lehen zatian jaun eta jabe izan dira, gola sartzeko hainbat aukerarekin, baina Paradaren kaleratzeak eta Espiren bi golek punturik gabe utzi dituzte babazorroak.
VALENCIA, 27/02/2026.- El centrocampista del Alavés Carles Aleñá (d) controla el balón ante Kareem Tunde (i), del Levante, durante el partido de LaLiga de fútbol que UD Levante y Deportivo Alavés disputan este viernes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar
Aleña, Levanteren aurkako partidan. Argazkia: EFE
Alavesek 2-0 galdu du Levanteren aurka ostiral honetan, Ciutat de Valencia zelaian, EA Sports Ligako 26. jardunaldiari hasiera eman dion partidan. Lehen zatian jaun eta jabe izan dira, gola sartzeko hainbat aukerarekin, baina Paradaren kaleratzeak eta Espiren azken minutuko golek punturik gabe utzi dituzte babazorroak.

Coudetek Toni Martinezen eta Boyeren aldeko apustua egin du erasoan, eta ondo asmatu du, izan ere, lehen minutuetan aukera bana izan dute, Tonik buruz eta Boyek taldekako jokaldi batean. Levanteren aldetik, jokalari arriskutsuena Carlos Alvarez izan da, jokoa antolatuz eta oso adi hutsuneetara.

Gasteizko taldea jokoaren gidaritza hartzen joan da denborak aurrera egin ahala, eta min handia egitea lortu du hegaletatik zuzendutako erasoekin. Antonio Blancok, Ligan 100 partida bete dituenak, gora jaurti du aukera on bat, eta Tonik bigarren aukera bat izan du jaurtiketez jositako jokaldi korapilatu batean.

12 jaurtiketa egin ditu Alavesek lehen zatian, baina ez dio balio izan gola aurkitzeko. Are gehiago, azken minutuan Siverak Carlos Alvarezen jaurtiketa gelditu behar izan du gola eragozteko.

Bigarren zatian ere agintzen hasi da Alaves, baina 60. minutuan dena aldatu da. Paradak bigarren txartel horia jaso du, taldea bat gutxiagorekin utziz. Hala, Coudetek aldaketak egin behar izan ditu, eta Guevara eta Garces sartu dira zelaira Aleña eta Toni Martinezen ordez.

Egoerak indarra eman dio Levanteri eta erasora jaurti da. Hurrengo minutuetan Sivera bilakatu da protagonista, hainbat geldiketa garrantzitsu egin behar izan baititu.

Eusten jakin dute, baina min gehien egiten duenean, azken minutuan, Levantek garaipenaren gola lortu du. Lehen errematea oztopatu dute, baina Espik aldaratzea jaso du eta, zorte apur batekin, sarera bidali du baloia (1-0)

Luzapenean, Espik bigarren gola sartu du partida ixteko (2-0).

Alavesek garesti ordaindu du lehen zatiko aukerak aprobetxatu ez izana, eta punturik gabe geratu da Levanten.

